» القبض على مسؤول الإعلام بـ"داعش" في العراق

26 مايو 2020 - 07:55 م

أعلنت هيئة "الحشد الشعبي" في العراق اليوم الثلاثاء، القبض على مسؤول إعلام تنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.



وذكر بيان للحشد، أن "قوة من اللواء 43 التابع للحشد نفذت كمينا محكما لمن يعرف بمسؤول إعلام داعش في محافظة صلاح الدين المدعو ا?يوب عداي العاني".



وأضاف أن "الإرهابي المذكور شارك في أغلب العمليات الإجرامية ضد القوات الأمنية والمدنيين، لاسيما في محافظة صلاح الدين".



من جهتها، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على عنصر في تنظيم "داعش" بعد عودته من سوريا إلى العراق. وذكرت المديرية في بيان صحفي، أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية وبالاشتراك مع لواء المشاة 30 ألقت القبض على أحد الإرهابيين في منطقة البو عبيد، ناحية الرمانة بقضاء القائم في محافظة الأنبار".