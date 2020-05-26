  • الثلاثاء 26 مايو 2020
  • بتوقيت مصر10:13 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سعر الدولار والريال السعودي والدينار الكويتي مقابل الجنيه

سعر الدولار والريال السعودي والدينار الكويتي مقابل الجنيه

وزير الأوقاف

بشرى من الأوقاف بشأن عودة الصلاة في المساجد

علي معلول

بعد الجدل.. الأهلي يحسم مصير علي معلول

كورونا مصر

تحذير عاجل من دواء يستخدم لعلاج مصابي "كورونا"

وزيرة الصحة

ثالث أيام العيد يسجل أعلى نسبة إصابة يومية بـ"كورونا"

جانب من الفيديو

"اجري يا شيخ".. قرار من النيابة بشأن صاحب فيديو العيد

تهريب الجثة

شاهد.. تهريب جثة متوفية بـ"كورونا" في سيارة ربع نقل

أرشيفية

إصابة أشهر طبيب تشريح في مصر بـ"كورونا"

نيكولا

اغتصاب فنانة شهيرة أثناء جلسة مساج في منزلها ورد صادم من زوجها

منة عبدالعزيز

مباحث الآداب تلقي القبض على منة عبدالعزيز

بشرى من الأوقاف بشأن عودة الصلاة في المساجد

آخر الأخبار

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

قرار عاجل من "فيفا" بشأن حفل أفضل لاعب في العالم

#

"كورونا" يجبر الماليزيين على إحياء ليلة القدر بهذه الطريقة

#

حقيقة الصلاة في المسجد الحرام في العشر الأواخر من رمضان

#

كريمة: لما الغضب من تعليق الصلاة في المساجد الآن

المساجد

الصلاة

وزير الأوقاف

بشري

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، عن خطة وضوابط عودة العمل في المساجد.

وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن الوزارة "أعدت خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد، وسيتم عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر انعقادها بمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل".

وأشار إلى أن ذلك جاء "بناء على ما أعلنه ووجه به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل عطلة عيد الفطر المبارك من دراسة وإعداد خطة إعادة العمل بدور العبادة بعد عطلة عيد الفطر المبارك  وما لمسناه من وعي والتزام لدى المواطنين تجاه ما تم من إقامة صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص والجامع الأزهر ومسجد الفتاح العليم، وما تم من إقامة صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة، مسجد الفتاح العليم".

ووجه وزير الأوقاف بسرعة توزيع السجاد اللازم لفرش المساجد بداية من يوم السبت المقبل، حيث ستبدأ الوزارة في  توزيع 320 ألف متر سجاد صلاة جاهز للتسليم للمديريات على مستوى الجمهورية، كما وجه كل من رئيس القطاع الديني  ورئيس قطاع المديريات باتخاذ ما يلزم نحو  تحديد أماكن المصلين بكل مسجد من خلال ترك المسافة الآمنة بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات، استعدادا جديا لعودة العمل في المساجد وفق ما تعتمده وتقرره لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها القادم مطلع الأسبوع المقبل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

كيف ينتشر الوباء الصامت؟!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ردد القرآن بصوت عال ثم ألقى بنفسه من الدور السادس
» القبض على مسؤول الإعلام بـ"داعش" في العراق
» تحذير عاجل من دواء يستخدم لعلاج مصابي "كورونا"
» بقيادة "الحاج رضوان"..أول فيديو لاقتحام موقع إسرائيلي
» مقطع مخل لـ"فنانة شهيرة" مع نجل ريهام سعيد أمام النائب العام
» إطلاق نار في عسير ووقوع قتلى ومصابين
» تعرف على طقس غد الأربعاء
» 77 ألف إصابة بـ"كورونا" في السعودية
» مباحث الآداب تلقي القبض على منة عبدالعزيز
» بعد الجدل.. الأهلي يحسم مصير علي معلول
» أول رد من"هيفاء وهبى" على دعوى إثبات زواجها من "وزيري"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:19 ص

  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية