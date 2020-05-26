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سعر الدولار والريال السعودي والدينار الكويتي مقابل الجنيه
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محمد فضل- متابعات

واصل سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء استقراره أمام الجنيه المصري، في تعاملات محدودة لدى صرافات البنوك الكبرى عند مستوى 15.79 للشراء و15.92 للبيع.

كان البنك المركزي المصري قد قرر تعطيل العمل في البنوك بداية من الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك وحتى الخميس 28 مايو الجاري.

وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع. وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع. وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 15.79 جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.79 جنيه للشراء، و15.89 جنيه للبيع.

وعرض البنك المصري الخليجي أعلى سعر للدولار بقيمة 15.81 للشراء و15.91 للبيع، وهي الأسعار نفسها في بنوك العربي الأفريقي، والبنك الأهلي الكويتي. وجاء سعر الريال السعودي في السوق المصري عند مستوى 4.12 جنيه للشراء، و4.23 للبيع في بنك مصر، و4.08 للشراء و4.23 للبيع في بنك التعمير والإسكان، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي 4.23 للشراء و4.32 للبيع في بنك أبوظبي الإسلامي، وسعر الدينار الكويتي سجل 50.68 جنيه للشراء و51.51 للبيع في البنك الأهلي الكويتي - بيريوس.

وشهدت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي هبوطا إلى 37 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط 2020.

 بينما حققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ضخما يصل لنحو 33.6% خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الجاري. وحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري فإن تحويلات المصريين العاملين بالخارج وصلت إلى نحو 5.2 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار تقريبا خلال نفس الفترة من 2019، بارتفاع يقدر بنحو 1.3 مليار دولار.

 وتمثل التحويلات مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية لمصر . وكانت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت خلال عام 2019 لتسجل نحو 26.8 مليار دولار بالمقارنة مع 25.5 مليار دولار في 2018.

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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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