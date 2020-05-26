"الطب العلاجي": ندرس الاستعانة بخبرات الأطباء بالمعاش

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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إنه يتم الحصر حاليا للاستعانة بخبرات الأطباء على المعاش، بناء على توجيهات القيادة السياسية للاستفادة من الأساتذة الكبار، ولكن هذا لا يعني وجود نقص أو عجز في الأطباء.
وأوضح "غنيمة"، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن لدينا 600 سرير متاح ومنهم أسرة رعاية مركزة، بالإضافة إلى نزل الشباب المعدة للعزل، ومعدل الشفاء بها 51%، ويوجد بها أكثر من 20 ألف سرير. 
وأضاف أن الشهادة من منظمة الصحة العالمية واضحة بإشادة كبيرة بإجراءات وزارة الصحة المصرية، والأرقام مراقبة من منظمة الصحة العالمية، والنظام الصحي ثابت على مدار 4 شهور ولا داعي للالتفات للمشككين. 
وأردف أنه يوجد 320 مستشفى تفحص المشتبه بهم بعمل أشعة على الصدر وصورة دم كاملة، ولو هناك اشتباه يتم عمل المسحة ولو الأعراض متوسطة أو قوية يتم الحجز والتقييم المستمر مع توافر كل الإمكانات. 
وأشار "غنيمة"، إلى أن الخطة الموضوعة تدرس ولا داعي للقلق وأجهزة الدولة بالكامل تعمل بمنتهى القوة، والدليل أنه يتم دعم كل المرضى حتى الآن سواء كورونا أو غيره، والنظام الصحي المصري بقوته، مؤكدا أنه تم توزيع 5 ملايين كمامة على المستشفيات.
وعن بروتوكولات العلاج، أكد وجود لجنة علمية من الصحة تراجع كل الأبحاث والتقارير العلمية يوميًا بشأن علاج فيروس كورونا، ومراعاة أي تعديل.
 

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