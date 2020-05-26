"دينية النواب": مصر تصلى الجمعة بعد القادمة فى المساجد

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رحب اللواء شكري الجندي وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بعرض خطة وزارة الأوقاف لفتح المساجد ودور العبادة.
وقال "الجندي"، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه بنسبة كبيرة سيتم أداء صلاة الجمعة بعد القادمة في المساجد، رافضًا المزايدة على قرار غلق المساجد.
وأضاف أنه يراهن على وعي الشعب المصري وإجراءات وزارة الأوقاف لفتح المساجد ودور العبادة.
وتابع أن الإجراءات ستشمل التباعد الاجتماعي ووجود مسافات بين المصلين وغلق المساجد، فور الانتهاء من الصلاة ووجود أدوات نظافة ومطهرات.

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