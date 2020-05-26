الإبراشي: نسبة التزام المصريين لمواجهة كورونا كبيرة‎

26 مايو 2020 - 11:10 م

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن هناك نسبة كبيرة من الالتزام من قبل المواطنين تجاه الإجراءات الطبية والاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مشيرًا إلى أن هناك مظاهر احتفالات بعيد الفطر المبارك، ولكنها محدودة.



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية،: "الأهم هو ما بعد العيد، خاصة وأن هناك سلسلة خطوات مقترنة بالعقوبات ستطبقها الدولة عقب عيد الفطر المبارك، على من لا يطبق الإجراءات الطبية".

