تفاصيل أزمة تغسيل متوفى بكورونا في الشرقية

26 مايو 2020 - 11:30 م

قال خالد عبد المولى نائب الحسينية في مجلس النواب إن جميع الأطقم الطبية في الحسينية يبذلون جهدا كبيرا وبخصوص شكوى من جود حالة وفاة مصابة بكورونا وعدم القدرة على تغسيلها ودفنها أوضح عبد المولى أنه تلقى اتصالات من أقاربه وتواصل مع مدير المستشفى وقيادات الوزارة وكانت الحالة حرجة وتم أخذ المسحة وجاءت ايجابية .



وتابع النائب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه بعد ساعات من أخذ المسحة تلقى خبر وفاة الحاج وجيه فجرا وطلب ذويه تغسيل المتوفى ولكن كان الوقت متأخرا وتصدينا للغسل وتم الاستجابة من العاملين في مستشفى العزل وتم تغسيله وتكفينه ونقله لمثواه الأخير ورفض العاملين في المستشفى الحصول على أي مقابل مادي.

