» طائرة إسرائيلية تهبط في مطار إسطنبول لأول مرة منذ 2010

26 مايو 2020 - 11:40 م

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن أول طائرة إسرائيلية هبطت في مطار العاصمة التركية اسطنبول تحمل على متنها مساعدات طبية مقدمة من إسرائيل إلى تركيا، مشيراً إلى أن هذه الطائرة تعد الأولى منذ 10 سنوات عندما اندلعت أزمة بين الجانبين تراجع على إثرها التعاون الدبلوماسي.



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن مثل هذه الأخبار أتحداك أن تجدها على قنوات الإخوان أو قناة الجزيرة، لافتا إلى أن القنوات المغرضة مثل قنوات الإخوان والجزيرة، يقومون بشن حملات مغرضة على مصر فقط، ويروجون الشائعات حول مؤسسات الدولة المصرية ويختلقون الشائعات التي لا أساس لها من الصحة.



وتابع: "حالة الازدواجية في التعامل مع القضايا يكشف حالة التدني المكشوف والمفضوح من قبل التنظيم الدولي وتركيا وقنوات الإخوان".

