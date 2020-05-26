أستاذ مناعة يكشف: هؤلاء يجب ألا يرتدوا الكمامات

26 مايو 2020 - 11:50 م

قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن هناك خطورة على صحة الأطفال الأقل من أربع سنوات، بسبب ارتداء الكمامات، موضحاً أن هناك أطفال يتنفسون بصعوبة أو أنهم ينامون وهم يرتدون الكمامة، وعليه لابد من الحرص الزائد تجاه هذا الأمر.



وأضاف "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يفضل عدم ارتداء الأطفال الأقل من أربع سنوات للكمامات ويبقون في المنازل، مشيرا إلى أن بعض دول العالم تطبق هذا الأمر.

