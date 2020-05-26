» الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تتجاوز الـ100 ألف

26 مايو 2020 - 11:20 م

تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، الثلاثاء، حاجز الـ 100 ألف.



وأظهرت معطيات على موقع "Worldometer"، المختص برصد ضحايا الفيروس في العالم، تسجيل الولايات المتحدة 100 ألف و21 وفاة جراء الفيروس.

وأشارت المعطيات إلى أن مليونًا و713 شخصا أجروا فحص الكشف عن الفيروس.