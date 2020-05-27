» موجة غضب تجتاح أمريكا.. مقتل رجل أسود على يد الشرطة

27 مايو 2020 - 10:29 ص

تسبب مقطع فيديو في موجة غضب، والذي وثّق لمقتل رجل أسود على يد الشرطة أثناء اعتقاله، في ولاية مينيسوتا.

وأظهر مقطع الفيديو الشرطي وهو يجسم على رقبة الرجل أسود اللون والذي كان مستلقيا على الأرض، و يتوسل إليه بأنه لا يستطيع التنفس .

ووثق الفيديو أيضا لوجود شرطي آخر بجوار زميله لم يحرك ساكنا لما يراه بينما تزداد توسلات الضحية: "من فضلك لا أستطيع التنفس".

كما استغاث الضحية أيضا بعبارات: "بطني تؤلمني. رقبتي تؤلمني. كل شيء يؤلمني" .

وتدهورت حالة الرجل، حيث تم استدعاء الإسعاف له والتي نقلته لأقرب مستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة .

وقد أثارت الواقعة غضب الرأي العام الأمريكي وسط اتهامات بالعنصرية بسبب اللون والاستمتاع، بالشجار مع المواطنين العاديين.

من جانبها أقالت إدارة الشرطة في ولاية مينسوتا الأمريكية أربعة من أفرادها بعد وفاة الرجل الأسود.

وقال رئيس شرطة مينيابوليس ميداريا أرادوندو، إن الأربعة أصبحوا الآن "موظفين سابقين".







