» الأحد المقبل.. البورصة تقرر عودة مواعيد جلسات التداول إلى طبيعتها

27 مايو 2020 - 10:42 ص

اعتبارا من الأحد المقبل، قررت إدارة البورصة المصرية عودة مواعيد جلسات التداول بالسوق الرئيسية وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسوقي السندات ونقل الملكية، إلى طبيعتها.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن مصدر مسئول بالبورصة المصرية، فإن جلسة التداول بالسوق الرئيسي ستبدأ اعتبارا من العاشرة صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا بدلا من الواحدة والنصف ظهرا، ونفس الحال بالنسبة لبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) وسوق سندات المتعاملين الرئيسيين.

أما سوق الأوراق المالية غير المقيدة سواء المودعة مركزيا أو غير المودعة، سوف ستبدأ في التاسعة والنصف صباحا وتنتهي في الحادية عشرة صباحا، بحسب المصدر.

وأوضح المصدر أن سوق الأوامر، ستبدأ جلستها اعتبارا من الثانية عشرة ظهرا وتنتهي في الثانية عشرة والنصف ظهرا.

وكان البنك المركزي قد أعلن عن تمديد ساعات العمل بالبنوك لتصبح من التاسعة والنصف صباحا وحتى الثالثة عصرا للجمهور وحتى الرابعة للموظفين، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بتقليص ساعات الحظر.