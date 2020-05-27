  • الأربعاء 27 مايو 2020
  • بتوقيت مصر02:25 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مواجهة بين مقاتلات روسية وطائرة أمريكية

لمدة ساعة .. مواجهة بين مقاتلات روسية وطائرة أمريكية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز

تدوينة مثيرة لأمير سعودي عن الملك سلمان

اسمه فى آخر كل مصحف.. ماذا تعرف عن الشيخ "رزق خليل حبة"

اسمه فى آخر كل مصحف.. ماذا تعرف عن الشيخ "رزق خليل حبة"

مدينة أمريكية باسم مناضل عربي.. ونيويورك تايمز تحيي ذكراه

مدينة أمريكية باسم مناضل عربي.. ونيويورك تايمز تحيي ذكراه

"الجار الله" للإخوان: علاقة مصر بالسعودية "سمنة على عسل"

الجارالله بعد انتهاء كورونا: "البوس" للنساء فقط

السعودية.. لجنة الإفلاس تتسلم 381 طلب تصفية وتسوية

السعودية.. لجنة الإفلاس تتسلم 381 طلب تصفية وتسوية

بالصور.. محارق جماعية لجثث كورونا في هذه الدولة

بالصور.. محارق جماعية لجثث كورونا في هذه الدولة

تويتر يحذر متابعيه من تدوينات ترامب

تويتر يحذر متابعيه من تدوينات ترامب

مشاري راشد

بعد أم هارون.. مشاري راشد: نعوذ بالله من تطبيع أبو هارون

مجددا.. نبش ضريح عمر بن العزيز وزوجته في سوريا

مجددا.. نبش ضريح عمر بن العزيز وزوجته في سوريا

الأحد المقبل.. البورصة تقرر عودة مواعيد جلسات التداول إلى طبيعتها

مال وأعمال

الأحد المقبل.. البورصة تقرر عودة مواعيد جلسات التداول إلى طبيعتها
الأحد المقبل.. البورصة تقرر عودة مواعيد جلسات التداول إلى طبيعتها
Advertisements

عبد القادر وحيد - وكالات

أخبار متعلقة
#

مسؤولة بريطانية: الحياة لن تعود لطبيعتها قبل 6 أشهر

#

طرح «بنك القاهرة» في البورصة يثير جدلاً

الأحد المقبل

البورصة،

عودة العمل

اعتبارا من الأحد المقبل، قررت إدارة البورصة المصرية عودة مواعيد جلسات التداول بالسوق الرئيسية وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسوقي السندات ونقل الملكية، إلى طبيعتها.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط،  عن مصدر مسئول بالبورصة المصرية، فإن جلسة التداول بالسوق الرئيسي ستبدأ اعتبارا من العاشرة صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا بدلا من الواحدة والنصف ظهرا، ونفس الحال بالنسبة لبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) وسوق سندات المتعاملين الرئيسيين.

أما سوق الأوراق المالية غير المقيدة سواء المودعة مركزيا أو غير المودعة، سوف ستبدأ في التاسعة والنصف صباحا وتنتهي في الحادية عشرة صباحا، بحسب المصدر.

وأوضح المصدر أن سوق الأوامر، ستبدأ جلستها اعتبارا من الثانية عشرة ظهرا وتنتهي في الثانية عشرة والنصف ظهرا.

وكان البنك المركزي قد أعلن عن تمديد ساعات العمل بالبنوك لتصبح من التاسعة والنصف صباحا وحتى الثالثة عصرا للجمهور وحتى الرابعة للموظفين، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بتقليص ساعات الحظر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

كيف ينتشر الوباء الصامت؟!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الوليد بن طلال في مباراة كرة قدم مع حفيداته الخمسة
» نفذها مُقعد على كرسي متحرك.. أغرب عملية سطو في العالم
» بالأسماء.. 11 مستشفى جديدا بالإسكندرية لفحص حالات كوورنا
» بقرار رسمي من محافظ الإسماعيلية: "البيج والنبيتي" لواجهات المباني
» رحلة استثنائية تقل 136 عائدا من باريس تصل مطار مرسى علم
» عزل كفر الزيات: سنقاضي مروج شائعة هروب مصاب بكورونا
» الأحد المقبل.. البورصة تقرر عودة مواعيد جلسات التداول إلى طبيعتها
» موجة غضب تجتاح أمريكا.. مقتل رجل أسود على يد الشرطة
» بجزيرة نائية.. هذا ما حدث لعريس وعروسة مصرية في شهر العسل
» السعودية.. عودة تدريجية لموظفي الدولة اعتبارا من الأحد
» عالميا.. وفيات كورونا تتخطى حاجز الـ350 ألفا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية