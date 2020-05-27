» عزل كفر الزيات: سنقاضي مروج شائعة هروب مصاب بكورونا

27 مايو 2020 - 11:12 ص

قال الدكتور أحمد البرعي مدير مستشفى كفر الزيات العام، بمديرية الصحة بالغربية إن ما تم تداوله عن هروب مصاب بفيروس كورونا، عارٍ تماما من الصحة.

بينما أوضح الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، في بيان صحفي، أن مديرية الصحة بالغربية تتعامل مع جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بكل شفافية.

وأكد أنه سيتم مقاضاة تلك المواقع قانونيا على نشرها أخبارا كاذبة وترويج شائعات مغلوطة وأخبارا كاذبة لا صحة لها، مطالبا بتحري الدقة في نشر الأخبار.