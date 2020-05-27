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رحلة استثنائية تقل 136 عائدا من باريس تصل مطار مرسى علم

قبلي وبحري

رحلة استثنائية تقل 136 عائدا من باريس تصل مطار مرسى علم
رحلة استثنائية تقل 136 عائدا من باريس تصل مطار مرسى علم
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حسن حمدان

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باريس

مطار مرسى علم

عالقين

استقبل مطار مرسى علم، جنوب محافظة البحرالأحمر ظهر اليوم الأربعاء رحلة استثنائية لمصر للطيران، والتي  تقل 136 من العائدين المصريين من باريس.

يأتي هذا وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية  عبد الفتاح السيسي  وتوجيهات الحكومة المصرية بتيسير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة والطيران.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أنه تم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي المخصص هناك بأحد الفنادق لعزل المصريين العائدين  وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.


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