اسمه فى آخر كل مصحف.. ماذا تعرف عن الشيخ "رزق خليل حبة"

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عبد القادر وحيد

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ذكري وفاته

رزق خليل حبة

شيخ عموم المقاريء المصرية

بالرغم من أن اسمه يوجد في آخر كل صفحة من طبعات المصحف الشريف، إلا أن الكثيرين لا يعلمون عنه شيئا.

تحل اليوم ذكرى رحيل الشيخ رزق خليل حبة، من أعلام دمياط وشيخ عموم المقارئ المصرية سابقاً.

ولد الشيخ رزق خليل حبة  بقرية العلماء، كفر سليمان البحري التابعة لمركز كفر سعد سنة 1918 ، ولم يتوجه إلى التخصص في القران من بداية عمره، حيث تعلم في المدارس و أتقن علم المحاسبة التجارية.

وفي السادسة عشرة  من عمره استمع إلى الشيخ أبو العينين شعيشع و كان لا يزال فتى صغيراً ، فأثر فيه تأثيراً كبيراً ، فعزم على حفظ القرآن ، حيث حفظه على الشيخ حسن سعيدة عالم قريته.

انتسب الشيخ رزق إلى الأزهر ودرس فيه ونال شهادة تخصص القراءات من كلية اللغة العربية .

عمل مدرساً بمعهد القراءات الثانوي بالخازندار ، ثم مفتشاً على مستوى الجمهورية من 1969م حتى 1979م .

وفي سنة 1981م عين شيخاً للمقارئ المصرية لشئون المقرئين و المحفظين، ثم شيخاً لعموم المقارئ المصرية سنة 1989م خلفاً للشيخ عامر السيد عثمان .

كما كان الشيخ عضواً بلجان تصحيح المصاحف ، و لجنة اختبار القراء بالإذاعة.

واختص في الإذاعة برنامج " الرحمن علم القرآن"، و رحل إلى جوار ربه في 27 مايو 2004.


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