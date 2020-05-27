» نفذها مُقعد على كرسي متحرك.. أغرب عملية سطو في العالم

27 مايو 2020 - 01:58 م

في واقعة تعد الأغرب من نوعها، نفذ مُقعد على كرسي متحرك، عملية سطو على أحد المحلات، عبر سلاحه الناري، والذي أمسكه بقدميه أثناء عملية السطو.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمقعد على كرسي مسلح، وهو يوجه سلاحه تجاه صاحب المحل ليرغمه على شروطه.

وبحسب ما تم تداوله فقد شهدت مدينة كانيلا جنوب البرازيل، أغرب حادثة سطو في العالم، حيث بدأت الحادثة التي وثقها مقطع فيديو لكاميرا بداخل محل ساعات، عندما دخل شخص مقعد بكرسي متحرك ومصاب بشلل دماغي وأبكم ومشلول الذارعين، إلى محل ساعات.

وأظهر مقطع الفيديو الشخص المقعد وهو يشهر مسدسه بوجه الموظف باستخدام قدميه بعدما سلمه ورقة كتب عليها "هات كل ما عندك، لا تلفت الانتباه".