» الوليد بن طلال في مباراة كرة قدم مع حفيداته الخمسة

27 مايو 2020 - 02:23 م

نشر الأمير الوليد بن طلال مقطع فيديو على حسابه في تويتر، يظهر احتفاله بالعيد مع حفيداته الخمسة بطريقته الخاصة.

وأظهر الفيديو الأمير الوليد بن طلال وهو في مشاهد طريفة، أثناء قضاء العيد مع حفيداته الخمس وهو يشاركهن بعض الألعاب.

وبحسب الفيديو يظهر الأمير الوليد بن طلال، وهو يركب "السيكل" ويلعب كرة القدم مع إحدى حفيداته، ويجري وراء أخرى ويشاركها اللعب.

كما كشف المقطع حفيداته وهن يؤدين صلاة العيد جماعة ثم قمن بممارسة السباحة وركوب الدراجات.