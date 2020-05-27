اليمن.. نجاة رئيس الأركان ومقتل نجله

27 مايو 2020 - 02:47 م

أكد مسؤول عسكري في اليمن مقتل ثمانية جنود يمنيين ، بالإضافة إلى إصابة آخرين بعد هجوم بصواريخ قامت به جماعة الحوثي على مقر هيئة الأركان العامة في محافظة مأرب.

وذكرت وكالة فرانس برس عن المسؤول العسكري أن الحوثيين أطلقوا صاروخين بالستيين، أحدهما على معسكر المنطقة الثالثة بينما الثاني على مقر رئاسة الأركان في معسكر الوطن.

وأضاف المسؤول أن رئيس هيئة الأركان اللواء صغير بن عزيز نجا من الهجوم، بينما قتل نجله وعدد من مرافقيه.

يأتي هذا مع تصاعد المعارك في بداية العام في محاولة تقدم الحوثيين نحو مناطق جديدة، بينها مأرب القريبة من صنعاء وهي آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا في شمال اليمن.

ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.