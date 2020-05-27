لهذا السبب.. ترامب يهدد بإغلاق السوشيال ميديا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإغلاق مِنصات التواصل الاجتماعي، على خلفية خلاف مع تويتر إثر إدراج الموقع، في سابقة من نوعها، اثنتين من تغريداته في خانة التغريدات المضلّلة.

وكتب ترامب عبر تويتر، الأربعاء: "يعتقد الجمهوريون أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تُخرِس أصوات المحافظين تمامًا. سننظمها بقوة أو إغلاقها قبل أن نسمح بحدوث ذلك".

يأتي ذلك بعد 24 ساعة من اتهام الرئيس الأمريكي لتويتر بـ"التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتقويض حريّة التعبير في الولايات المتحدة.

وفيما اعتبر سابقة هي الأولى من نوعها، افترض تويتر أن تكون تغريدة ترامب مضللة وغير صحيحة، داعيا إلى الحذر من التعاطي معها. وحث المتابعين على تقصي الحقائق في تغريدات نشرها الرئيس الأمريكي، محذرا من أن ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد "خاطئة"، ويجب تدقيقها.