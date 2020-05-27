سائق "توك توك" يلقي بنفسه من الطابق الثالث بسبب الميراث

شهدت مدينة بسيون في محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، محاولة انتحار أحد الأهالي بإلقاء نفسه من الطابق الثالث، وتم نقله للمستشفى في حالة مستقرة.

وتلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، بلاغًا باستقبال مستشفى بسيون المركزي لشخص يدعي “ع.ش ” 44 عاما ويعمل سائق "توك توك"، مقيم بكفر جعفر بدائرة القسم مصابا بكسر بالكاحل والساق وتبين قيامه بإلقاء نفسه من الطابق الثالث.

وأفادت التحريات الأولية للواقعة، أن مركز شرطة بسيون، قام بمحاولة الانتحار بعد نشوب مشاجرة بينه وبين إخوته بسبب الخلاف على الميراث و تم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.