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عمر كمال يطرح برومو أغنيته الجديدة «شيكولاتة سايحة»

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عمر كمال
عمر كمال
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أحمد سالم

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عمر كمال

شيكولاتة سايحة

أغنيه جديدة

طرح المطرب عمر كمال برومو أغنيته الجديدة «شيكولاتة سايحة» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي يشاركه الغناء فيها المطرب حسن شاكوش.

وحقق البرومو مشاهدات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في أقل من 24 ساعة.

كانت قد انتشر موخرا أحاديث عن خلافات تجمع بين عمر وشاكوش بسبب تقسيم العائد المادي من مهرجان بنت الجيران.

ومن المقرر طرح الأغنية خلال الأيام القادمة، ويعد هذا العمل هو التعاون الرابع بين كمال وشاكوش.


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