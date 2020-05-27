القوى العاملة توفر 90 فرصة عمل بالسعودية والإقامة مجانًا

أعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في توفير 90 فرصة عمل على مهن مختلفة بإحدى شركات الإنشاء والتطوير العمراني، براتب شهري 1700 ريال سعودي، بالإضافة إلى 300 ريال بدل طعام، والسكن والمواصلات والتأمين الطبي مؤمن من قبل الشركة.

وأوضح الوزير، في بيان صحفي، الأربعاء، أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

ومن جانبه، أكد وليد عبدالرازق أحمد، المستشار العمالي بجدة، أن المهن المطلوبة هي: مبلط، ودهان (نقاش)، وجبس بورد، وسباك، وكهربائي، وعامل عادي.

وأشار عبدالرازق، إلى أنه نظراً لتعليق الرحلات الدولية، والإجراءات الاحترازية بالمملكة سيتم الإعلان عن هذه المهن على صفحة مكتب التمثيل العمالي بجدة وموقع القنصلية وموقع القنصلية الرسمي، بحيث يكون شغل هذه الفرص ممن استغنت عنهم الشركات أو من يرغب نقل الكفالة على شركات أخرى.