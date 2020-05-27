انتهاء الحجر الصحي لـ 1000 عائد وخروجهم إلى منازلهم

غادر فجر اليوم الأربعاء، أكثر من 1000 مواطن من أبناء مصر من مختلف المحافظات، العائدين من الخارج والقادمين على 7 رحلات جوية، من دولة الإمارات العربية، المدن الجامعية لجامعة المنيا.

واتجه المواطنين، اللذين انتهت فترة عزلهم بالحجر الصحي، إلى أهاليهم وأسرهم ومقار إقامتهم ، وذلك بعد أن قضوا بها فترة العزل الصحي؛ للاطمئنان عليهم، والتأكد من سلامتهم، وعدم إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المُسْتَجد.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والجهود التي تبذلها الدولة لإعادة أبنائها العالقين بالخارج والراغبين العودة إلى وطنهم، وفي إطار التنسيق المستمر والدائم بين جامعة المنيا وكافة الجهات والوزارات الحكومية المعنية؛ لتوفير كافة سبل الإعاشة والإقامة والرعاية الصحية لهم طوال فترة العزل.