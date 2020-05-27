بيان من الأوقاف بشأن عودة الصلاة في المساجد

أكدت وزارة الأوقاف أنها لم تُدل بأي معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات، وأن الأمر برمته سيكون قيد الدراسة والمناقشة في لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء والتي ستجتمع مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم حمل عنوان «تنويه هام جدًا»، أنها ستلتزم بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وشددت الوزارة أنه لا يمثلها إلا البيانات الرسمية التي تنشر على موقعها الرسمي أو موقع مجلس الوزراء.