  • الخميس 28 مايو 2020
  • بتوقيت مصر02:03 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الأرصاد

«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدًا

مواعيد المترو والقطارات بدءًا من السبت

مواعيد المترو والقطارات بدءًا من السبت

وزيرة الصحة

«الصحة» تسجيل 910 إصابة جديدة بكورونا و 19 وفاة

دولار

ننشر سعر الدولار اليوم في مختلف البنوك

جولة «السيسي» للأعمال الإنشائية بالقاهرة

تفاصيل جولة «السيسي» للأعمال الإنشائية بالقاهرة

اللافتة

رسميًا.. الإتحاد الإفريقي يصدم الزمالك بشأن لافتة نادي القرن

محمد هنيدي و آسيل عمران

«مين يكون؟».. تفاصيل وموعد عرض برنامج «هنيدي» الجديد

محمد سعفان وزير القوى العاملة

القوى العاملة توفر 90 فرصة عمل بالسعودية والإقامة مجانًا

وزارة الأوقاف

بيان من الأوقاف بشأن عودة الصلاة في المساجد

انتحار

سائق "توك توك" يلقي بنفسه من الطابق الثالث بسبب الميراث

تفاصيل.. افتتاح معامل بالمحافظات لإجراء فحوصات كورونا

آخر الأخبار

منح خريجي "العلوم والزراعة والبيطرى والصيدلة" فتح معامل تحاليل
منح خريجي "العلوم والزراعة والبيطرى والصيدلة" فتح معامل تحاليل
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

"ساويرس" يكشف تفاصيل إصابة شقيقه بـ"كورونا"

#

12 ألف جنيه مكافأة للمتطوعين لإجراء اختبارات كورونا

#

الصحة العالمية تحسم الجدل عن نشأة فيروس"كورونا" داخل معامل صينية

#

تفاصيل إصابة أكبر عدد يومي بـ"كورونا" في مصر

المحافظات

فحوصات كورونا

افتتاح معامل

إجراء فحوصات

قالت رئيس الإدارية المركزية للمعامل بوزارة الصحة، الدكتورة نانسي الجندي، إن الوزارة تدرس حاليا فتح أماكن تتبعها لعمل مسحات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، ثم يتم إرسالها إلى المعامل المركزية، موضحة أن هذه الأماكن ستكون لمن يريد الاطمئنان أو لمن هالك حالة تم التأكد من إصابتها بالمرض.

وأضافت خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن هذه الأماكن في البداية ستكون في محافظة القاهرة فقط، مشيرةً إلى أنه من المتوقع الإعلان عن هذه الأماكن خلال يوم أو يومين، وأن الوزارة استقرت حاليا على هذه الأماكن وفي الانتظار عن أعلامها.

وأوضحت الدكتورة نانسي الجندي، أن وزارة الصحة تعمل على زيادة عدد المسحات الخاصة بفيروس كورونا، من خلال المعامل الخاصة بالكشف عن حالات فيروس كورونا في كل المحافظات.

يأتي ذلك بالإضافة إلى مستشفيات أخرى ولم يعد الأمر قاصرا على مستشفيات الحميات والصدر فقط، حيث تم إضافة 320 مستشفى من أجل المتابعة والكشف ضمن إجراءات الكشف عن الحالات.

وأشارت الجندي، إلى أن هذه المسحات التي سيتم أخذها في المعامل الجديدة لمن يريد الاطمئنان ستكون بألف جنيه.

وأكدت، أن من تظهر عليه الأعراض يمكنه الذهاب إلى المستشفيات والمعامل الخاصة في المحافظات والتحليل سيكون مجاني لهذه الحالات، أما تكلفة الألف جنيه لمن يريد الاطمئنان على نفسه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

كيف ينتشر الوباء الصامت؟!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» اكتشاف 4 حالات مصابة بكورونا في الدوري الإنجليزي
» 5 جنيهات.. أسعار الذهب تواصل الهبوط في ختام التعاملات
» هل يعالج "الأسبرين" فيروس كورونا؟.. «الصحة» تجيب
» طبيبة بالمحلة.. وفاة ثالث حالة بين الأطقم الطبية اليوم
» الصحة العالمية: كورونا نتج عن عدوى فيروسية وليست بكتيرية
» الأردن يوضح حقيقة تحديه كورونا باستئناف حركة الطيران
» تفاصيل.. افتتاح معامل بالمحافظات لإجراء فحوصات كورونا
» موعد مباريات اليوم .. والقنوات الناقلة
» لهذا السبب.. ترامب يهدد بإغلاق السوشيال ميديا
» سائق "توك توك" يلقي بنفسه من الطابق الثالث بسبب الميراث
» اليمن.. نجاة رئيس الأركان ومقتل نجله

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:19 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية