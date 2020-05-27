رسميًا.. الإتحاد الإفريقي يصدم الزمالك بشأن لافتة نادي القرن

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أرسل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» خطاباً رسمياً إلى نادى الزمالك، يطالبه بإزالة لوجو الاتحاد الإفريقي من لافتة «الزمالك نادي القرن» المعلقة على جدران النادي.

و تضمن الخطاب ضرورة إزالة الشعار خلال 48 ساعة أو اتخاذ الكاف إجراءاته لحماية حقوقه.

ويُجرى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تعديلات في الوقت الحالي على اللافتات المُعلقة على أسوار قلعة ميت عقبة.

حيث دون عليها أن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات، وذلك بإزالة شعار «كاف» من اللافتات لتجنب توقيع أية غرامات على النادي الأبيض.

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