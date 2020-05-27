ننشر سعر الدولار اليوم في مختلف البنوك

أحمد سالم
ننشر لكم أسعار الدولار اليوم في البنوك استقرار نسبي مقابل الجنيه فأسعاره متغيرة وليست ثابته.
وجاءت أسعار الدولار اليوم الأربعاء 27 مايو 2020 كالآتي:
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.77جنيه للشراء و 15.90 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنك مصر حوالي 15.78 جنيها للشراء، وسجل للبيع حوالي 15.88 جنيه.
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي حوالي 15.79 جنيها للشراء وسجل للبيع حوالي 15.89 جنيه.
وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي حوالي 15.81 جنيها للشراء وسجل للبيع حوالي 15.91 جنيه.
وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد حوالي 15.81 جنيها للشراء وسجل للبيع حوالي 15.91 جنيه.
وسجل سعر الدولار في بنك عودة حوالي 80. 15. جنيها للشراء وسجل للبيع 15.92 جنيها.
وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية حوالي 15.79 جنيه للشراء وسجل للبيع حوالي 15.89 جنيه.
وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم حوالي 15.79 جنيه للشراء، وسجل للبيع حوالي 15.89 جنيه.
وسجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي حوالي 15.80جنيه للشراء، وسجل للبيع حوالي 15.90 جنيه.
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