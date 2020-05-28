» أول رد من صفاء أبو السعود بعد اتهامها بإصابة رجاء الجداوي بـ كورونا

28 مايو 2020 - 06:46 ص

كشفت الفنانة صفاء أبو السعود عن رأيها في المعلومات التي تتردد عن إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا في عزاء زوجها الملياردير السعودي الراحل صالح كامل .



وفي أول رد عملي على هذه الأنباء ، قالت صفاء إنها ذهبت لإجراء مسحة لمعرفة ما إذا كانت مصابة بكورونا أم لا ؟



وأضافت: ظهرت نتيجة المسحة الخاصة بي ، وتبين أنني سليمة والحمدلله ولست مصابة بفيروس كورونا .



وكانت وسائل إعلام وجهت لوما لصفاء السعود بسبب إجرائها لعزاء واستقبال الفنانين في ظرف مثل هذا .

