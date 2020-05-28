» فجر السعيد تسخر من صفاء الهاشم بعد صورتها المثيرة للجدل

خلود عادل
سخرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد من الصورة المتداولة للنائبة صفاء الهاشم أثناء ارتدائها الكمامة بشكل خاطيء .
وظهرت "صفاء" وقد ارتدت الكمامة دون أن تسمح بأن تغطي أنفها وفهمها في صورة أثارت الكثير من الجدل .
وقالت "صفاء" في تغريدة عبر حسابها بتويتر : حبيبتي #صفاء چم مره قلتلكم انتوا والرئيسين #مرزوق_الغانم والرئيس #صباح_الخالد وعدت عليكم ... الكمام ما ينلبس على #الحنچ اهو مسوينه عشان نحطه عالأنف والفم فقط لا غير #حنچ لااااااا وشووووووكررررن للعلم الرئيسين سمعوا كلامي بس النائبه #صفاء لازالت مصرّه تحطه عالحنچ.
حبيبتي #صفاء چم مره قلتلكم انتوا والرئيسين #مرزوق_الغانم والرئيس #صباح_الخالد وعدت عليكم ... الكمام ما ينلبس على #الحنچ اهو مسوينه عشان نحطه عالأنف والفم فقط لا غير #حنچ لااااااا وشووووووكررررن للعلم الرئيسين سمعوا كلامي بس النائبه #صفاء لازالت مصرّه تحطه عالحنچ @safaalhashem pic.twitter.com/ZQQZxvTzj4— فجر السعيد ???? (@AlsaeedFajer) May 27, 2020
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