"الصحة" عن إحراق نعش لمتوفى بكورونا: يحرق بشرط

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الصحة

الإبراشي

الأولى

كورونا

نعش

عقب الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، على  إحراق نعش أحد ضحايا كورونا بعد دفنه، قائلا: "صندوق نقل المتوفى المفترض أنه قابل للتطهير، ويتم تطهيره بالمياه والكلور، وفي حالة صناعته من مادة غير قابلة للتطهير يمكن حرقه".

وأضاف حميدة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، قائلا: "قد يتم وضع جثمان المتوفى بصندوق خشبي غير قابل للتطهير، وفي هذه الحالة يكون استخدامه مجددًا غير مقبول".

وأكد، أن وزارة الصحة وضعت سياسات وإجراءات للتعامل مع المتوفى بمرض كورونا من لحظة وفاته على سريره بالمستشفى حتى إجراءات التغسيل والتكفين ووضعه في كيس معد خصيصًا لذلك.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات حتى اليوم.

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