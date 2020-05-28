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الإبراشي عن أخذ "الجداوي" جرعة زائدة من العلاج: الحكاية مش كشري

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رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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إيمان هاني

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الإبراشي

الأولى

كورونا

رجاء الجداوي

عقب الإعلامي وائل الإبراشي، على الجدل الدائر حول وجود محسوبية في علاج الفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، قائلا: "مفيش في كورونا واسطة ولا جرعة زيادة ولا هنقول زودها شوية، مش كشري".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، قائلا: "محدش بيجامل حد في العلاج، والفنانة رجاء الجداوي تحصل على جرعة محددة بلا وساطة ولا محسوبية والخدمة يأخذها الجميع".

وتابع: "الذين تعافوا مواطنين بسطاء وشرفاء، وكورونا وحدت الإنسانية وتساوي الجميع، والبعض يتصيد لهذه الفنانة لأنها فنانة محبوبة".

وواصل: "تحدثت إليها منذ قليل، وحالتها الصحية جيدة جدًا ولكن حالتها النفسية سيئة جدا وليست بخير "، معقبا: "خفافيش الظلام والكارهون للفن هم من وراء تلك الأزمة".

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