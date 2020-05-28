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طلب عاجل من السيسي للمصريين بشأن كورونا
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إيمان هاني

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طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين بالتكاتف والتضامن لعبور أزمة وباء كورونا بسلام، والمحافظة على ما تحقق من نجاحات.

ونشر الحساب الرسمي للرئيس على "فيس بوك"، رسالة من الرئيس للمصريين، جاء فيها: "نقف معا في لحظة مهمة من عمر الوطن في مواجهة وباء كورونا الذي يتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن لعبور هذه المحنة بسلام والمحافظة على ما حققناه من نجاح في مختلف المجالات".

وأضاف الرئيس: "في ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعبًا في مواجهة هذا الوباء والاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في أصعب الظروف، يحاول أعداء الوطن من المتربصين التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد وإنجاز، وإنني أؤكد ثقتي العالية في هذا الشعب الذي يبرهن دائما في الظروف الصعبة على صلابته وأصالة معدنه وقدرته على مجابهة هذه الحملات والتصدي لها. حفظ الله مصر والمصريين تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

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