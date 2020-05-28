مدير تويتر لترامب: نحن مستمرون .. وابتعد عن موظفينا

28 مايو 2020 - 02:51 م

وجه جاك دورسي المدير التنفيذي لشركة تويتر، ردا سريعا على قرارات وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة.

وأضاف جاك دورسي في سلسلة تدوينات على حسابه في تويتر : " حقيقة.. هناك شخص مسؤول في نهاية المطاف عن أفعالنا كشركة، وهو أنا.. يرجى ترك موظفينا خارج ذلك".

وأضاف أن الشركة ستستمر في الإشارة إلى معلومات غير صحيحة أو متنازع عليها حول الانتخابات على مستوى العالم، وسوف نعترف عند وجود أي أخطاء نرتكبها.

وبحسب ما ذكرته سبوتنيك عربي فقد تابع قائلا: "هذا لا يجعلنا حكام الحقيقة، هدفنا هو ربط نقاط البيانات المتضاربة وإظهار المعلومات محل النزاع حتى يتمكن الناس من الحكم عليها بأنفسهم، المزيد من الشفافية منا أمر بالغ الأهمية حتى يتمكن الأشخاص من رؤية السبب.

يأتي هذا بعدما أعلن مصدر في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع مرسوما رئاسيا، اليوم الخميس، بشأن مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كايلي ماكناني، إنها لم تستطع التواصل مع الرئيس لتوضيح الغرض من الأمر وغايته، لكنها أكدت أنه سيتم توقيعه في الوقت المحدد.

وكان موقع تويتر قد دعا متابعيه إلى الحذر في التعاطي مع تدوينات ترامب، وأنها ربما تكون مضللة.

وناشد الموقع المتابعين على تقصي الحقائق في تغريدات نشرها ترامب، محذرا من أن ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد خاطئة، ويجب تدقيقها.