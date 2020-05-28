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حكاية صورة "أصالة كامل" بالملابس الداخلية التي أثارت الجدل

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أصالة كامل
أصالة كامل
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محمد فضل

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صورة

اعلامية

ملابس داخلية

أصالة كامل

تصدرت الإعلامية المصرية أصالة كامل، المذيعة بقناة "mbc "، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بعد الضجة التي أثارتها بنشر صورتها بالملابس الداخلية.

وحكاية هذه الصورة، أنها حقيقية بالفعل وليست "فوتوشوب"، وقامت أصالة كامل بنشرها بنفسها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لكنها نشرتها بالخطأ، وسرعان ما عادت وحذفتها.

وظهرت الإعلامية أصالة كامل مرتدية فيما يبدو "مايوه بكيني" أو ملابس داخلية، ونظارة شمس وتقف أمام المرآة وتلتقط صورًا لنفسها.

وبعد أن انتبهت قامت بحذف الصورة، وتوعدت كل من يقوم بتداولها باللجوء للقضاء، وقالت :" متأسفة جدا عالصورة اللي نزلت بالغلط !!.. رح انجلط حسبي الله نزلت ?? دقايق وانتبهت ولا ناس ما عندها ذوق ولا إحساس نشروها".

وتابعت الإعلامية المصرية "اللى قاعد ينشر هيتحاسب قانونيًا.. بليز منشنوني على الحسابات".



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