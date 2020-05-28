» "بن راشد" يحتفي بابنته "فاطمة النعيمي"

28 مايو 2020 - 04:33 م

احتفى حاكم دبي ،الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتخرج الطالبة الإماراتية المتفوقة، فاطمة النعيمي، من جامعة نيويورك في أبو ظبي.

وكرم بن راشد أمس الأربعاء النعيمي لفوزها بالمركز الأول على مستوى الدولة في مسابقة تحدي القراءة، ونشر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة وهو يقبلها على رأسها لحظة فوزها، وصورة أخرى وهي ترتدي زي التخرج من الجامعة.

وعلق الشيخ: "مبروك لابنتي فاطمة النعيمي.. الوطن يُزهر بكم.. الوطن ينمو بالقراءة.. الوطن يعلو بالعلم".