  • الخميس 28 مايو 2020
  • بتوقيت مصر07:46 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

الصحة تعلن عن قفزة مفاجئة في عدد المصابين بـ"كورونا"

الجيش السوداني

تطور خطير..مقتل قائد عسكري سوداني في هجوم للجيش الإثيوبي

الريال السعودي

سعر الريال السعودي والدينار الكويتي مقابل الجنيه

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحظر من الثامنة مساء.. تفاصيل قرارات الحكومة الجديدة

مدبولى

تفاصيل لقاء رئيس الوزراء ونقيب الأطباء

وزير الشباب

إجراءات عاجلة بشأن عودة النشاط الرياضي بمصر

أطباء يخرجون "مقص" من بطن مريض بعد 18 عاما

"سانوفي" تمتص غضب الأطباء باعتذار في بيان رسمي

رئيس وزراء إثيوبيا

تغير مفاجئ في موقف إثيوبيا: لن نقبل بحقوق مصر التاريخية

السعودية

تراجع كبير في إصابات "كورونا" بالسعودية

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان يهاجم هذا الرئيس: لن يتراجع إلا بكسر أنفه

الإفتاء توضح حكم سداد الدين من مال الزكاة

آخر الأخبار

الإفتاء
الإفتاء
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

دار الإفتاء توضح حكم مشاهدة الأفلام والمسلسلات في رمضان

#

حكم انصراف المدرسين من المدرسة مبكرا بالإجازة..الإفتاء ترد

#

ما حكم الزواج من مجهولة النسب؟.. الإفتاء تجيب

#

"أريد الزواج من لقيطة".. الإفتاء توضح الرأي الشرعي

أحكام

الإفتاء

فتاوى

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر الموقع الرسمي للدار، إن استدانت الزوجة لأي من لوازم ومستلزمات البيت، فلا يجوز أن تأخذ من مال زكاة زوجها لأن مستلزمات ولوازم البيت واجبة عليه.

وأضاف خلال رده على موقع دار الإفتاء على موقعها الرسمي، أما في حالة إن استدانت الزوجة لأمور خارجية أخرى، فلا مانع أن يعطيها الزوج من مال الزكاة ، فإن أعطى الزوج مال الزكاة للزوجة وحدد لها أشخاصا معينين فلا يجوز لها أن تأخذ من مال الزكاة.

وأوضح، فإن لم يحدد الزوج وقال لها أخرجي هذا المال لأي شخص محتاج ففي تلك الحالة لا مانع أن تأخذ من هذا المال لتسد بها دينها فيجوز لها أن تأخذ ربع المال مثلا وتقوم بإخراج باقي المال للزكاة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

كيف ينتشر الوباء الصامت؟!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» زوجة نجم الزمالك تثير الجدل بفيديو جريء مع "إمح الدولي"
» تفاصيل جديدة حول فضيحة «كلينتون» و«مونيكا» وعلاقته بــ «ماكسويل»
» دراسة: البراز يكشف مبكرًا عن الإصابة بكورونا
» الأرصاد تعلن طقس الجمعة في جميع أنحاء الجمهورية
» إصابات كورونا في قطر تقفز لرقم قياسي
» "بن راشد" يحتفي بابنته "فاطمة النعيمي"
» حقيقة تهديد "كاف" للزمالك
» "الأرصاد" تحذر من طقس الغد
» الحكومة: الإعلان عن وظيفة زميل وزميل مساعد لـ1200 طبيب
» وزير: كورونا مثل الزوجة لابد أن تتعايش معه

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:27 م

  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية