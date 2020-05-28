» الأرصاد تعلن طقس الجمعة في جميع أنحاء الجمهورية

28 مايو 2020 - 05:31 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس غدا الجمعة، شبورة خفيفة صباحا وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، كما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس معتدل على شمال الصعيد والرياح نشطة، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

كما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، فيما تنشط الرياح على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطرب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وتتاثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى ثلاث امتار والرياح السطحية شمالية غربية

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 29 19

الاسكندرية 25 20

وادى النطرون 27 18

طنطا 28 19

شبين الكوم 27 18

دمنهور 27 19

بلطيم 26 19

مطروح 23 17

السلوم 24 16

سيوة 28 17

بورسعيد 24 19

دمياط 24 19

الزقازيق 29 19

المنصورة 29 19

الاسماعيلية 30 16

السويس 29 17

العريش 26 17

رفح 26 18

رأس سدر 31 18

نخل 29 12

نويبع 31 22

طابا 29 17

كاترين 26 13

الطور 30 21

شرم الشيخ 32 24

الغردقة 32 22

مرسى علم 32 24

الفيوم 31 18

بنى سويف 31 18

المنيا 32 18

أسيوط 33 19

سوهاج 34 20

قنا 36 21

الأقصر 36 23

أسوان 37 25

ادفو 37 24

أبوسمبل 37 24

الوادى الجديد 34 22

شلاتين 33 25

ابو رماد 32 24

حلايب 32 26

رأس حدربة 31 25