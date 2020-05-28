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فيديو.. طفلة توقظ والدتها المتوفية جوعًا في محطة قطار

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أحمد سالم

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كشف مقطع فيديو مصوّر في إحدى محطات القطار الهندية عن فاجعة حقيقية بعد وفاة أم بشكل مفاجئ على خلفية الحجر الصحي الذي تشهده البلاد بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وصور المواطنون الأم بعد وفاتها وبجنبها ابنها الصغير الذي حاول تحريك ثيابها، واللعب بجوارها بهدف إيقاظها.

ويذكر أن الفاجعة الأكبر، هي أن الأم توفيت بسبب الجوع والعطش بحسب المواطنين في محطة مظفربور في ولاية بيهار الشمالية، وفق صحيفة "ديلي ميل".

وفارقت أربينا خاتون، الحياة في رحلة قطار خصصتها الحكومة لإعادة العمال الذين فقدوا وظائفهم إلى قراهم وبيوتهم على خلفية الجائحة.

وبحسب الصحيفة، فإن الأم هي واحدة من ملايين العمال المهاجرين الهنود الذين فقدوا وظائفهم وتركوا على بعد أميال من قراهم الأصلية بعد أن أغلقت البلاد جميع الأعمال غير الضرورية.

شاهد الفيديو..

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