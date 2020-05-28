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زوجة نجم الزمالك تثير الجدل بفيديو جريء مع "إمح الدولي"

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دينا الحلو
دينا الحلو
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محمد فضل

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زوجة

الزمالك

محمد عنتر

إمح الدولي

أثارت دينا الحلو، زوجة لاعب الزمالك محمد عنتر،  الجدل بعد نشر فيديو مع مشجع الأهلي  المعروف"إمح الدولى"، حيث عرضت عليه الزواج من أختها إذا قام بتحويل انتمائه الكروي من أهلاوي إلى زمالكاوي.

فيما رفض "إمح الدولي" عرض دينا في الفيديو الذي نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، ورد قائلا: "أنا أهلاوي متعصب لا يمكن أشجع الزمالك"، لتخبره دينا الحلو بفشله في الزواج من أختها.

ويستعد محمد عنتر للعودة للمشاركة مع الزمالك الموسم الحالي عقب استئناف الدورى المصري بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي.
شاهد الفيديو بالضغط هنا:


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