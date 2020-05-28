شركة تصوير ترفض إعادة الأموال للعريس بعد وفاة عروسه

الصحة تعلن عن قفزة مفاجئة في عدد المصابين بـ"كورونا"
تطور خطير..مقتل قائد عسكري سوداني في هجوم للجيش الإثيوبي
سعر الريال السعودي والدينار الكويتي مقابل الجنيه
الحظر من الثامنة مساء.. تفاصيل قرارات الحكومة الجديدة
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء ونقيب الأطباء
إجراءات عاجلة بشأن عودة النشاط الرياضي بمصر
"سانوفي" تمتص غضب الأطباء باعتذار في بيان رسمي
تغير مفاجئ في موقف إثيوبيا: لن نقبل بحقوق مصر التاريخية
تراجع كبير في إصابات "كورونا" بالسعودية
ضاحي خلفان يهاجم هذا الرئيس: لن يتراجع إلا بكسر أنفه
فتحى مجدى
عشاء
فجر
03:19
شروق
04:57
ظهر
11:57
عصر
15:36
مغرب
18:57
20:27