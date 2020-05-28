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معجبو «ملك البوب»:

مايكل جاكسون «لا زال على قيد الحياة»!

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ملك البوب الراحل مايكل جاكسون
ملك البوب الراحل مايكل جاكسون
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فتحى مجدى

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حتى بعد 11 عامًا من وفاته، لا زال هناك من يؤمن بأن ملك البوب الأمريكي الشهير، مايكل جاكسون على قيد الحياة.

ويدعي البعض أنهم شاهدوا ملك البوب في مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك".

لكن الحقيقة هو أن الفيديو إلى صانع ألعاب الإثارة وبيلي جين الذي ظهر في ملبورن بأستراليا بينما يقوم بأداء "مشية القمر" التي اشتهر بها جاكسون.

ومشية القمر هي حركة رقص تعتمد على إيهام الناظر بأن الشخص الذي ينفذها يحاول المشي إلى الامام لكنه يرجع إلى الخلف.

وفي الفيديو، الذي حظي على أكثر من 112 ألف إعجاب، يقوم رجل يرتدي الجوارب البيضاء الشهيرة للنجم الراحل وسترة حمراء، بهز رأسه ونقر يديه للخارج بينما يرقص إلى الخلف.

بول ريزو، الذي ينتحل شخصية "ملك البوب" يشبه إلى حد كبير النجم الراحل إلا أنه بالتأكيد ليس هو.

لكن هذا لم يمنع مشجعي جاكسون المتشددين من الإفراط في الإثارة، وقال العديد منهم إن الفيديو يعد دليلاً على أنه على قيد الحياة.

وعلق أحدهم: "مايكل لا يزال على قيد الحياة"، بينما سأل آخر: "هل هذا حقًا جاكسون؟"، وعلق ثالث: "لم يكن ميتًا؟ لا أفهم شيئًا". بينما قال آخر: "مرحبًا مايكل جاكسون". وقال أحد المعجبين مازًحا: "تخيلوا أن مايكل جاكسون كان يقوم بعمل "تيك توك".

هذه ليست المرة الأولى التي أثار فيها انتحال شخصية مايكل جاكسون الغريب، نظريات مفادها أن "ملك البوب" لا يزال على قيد الحياة.

وحث البعض، سيرجيو كورتيس، الذي يُزعم البعض أنه مايكل جاكسون الحقيقي على إجراء اختبار الحمض النووي، وأحدث ضجة مؤخرًا عندما شارك مقطع فيديو لنفسه في سترة عسكرية عتيقة سوداء.

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