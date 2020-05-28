  • الخميس 28 مايو 2020
  • بتوقيت مصر10:30 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ترامب

ترامب يوقع الأمر التنفيذي الخاص بمواقع التواصل

صلاح

استئناف الدوري الإنجليزي 17 يونيو.. وليفربول يقترب من اللقب

جثة

وفاة أول فنان كويتي بفيروس كورونا

وزيرة الصحة

الصحة تعلن عن قفزة مفاجئة في عدد المصابين بـ"كورونا"

الجيش السوداني

تطور خطير..مقتل قائد عسكري سوداني في هجوم للجيش الإثيوبي

الريال السعودي

سعر الريال السعودي والدينار الكويتي مقابل الجنيه

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحظر من الثامنة مساء.. تفاصيل قرارات الحكومة الجديدة

مدبولى

تفاصيل لقاء رئيس الوزراء ونقيب الأطباء

وزير الشباب

إجراءات عاجلة بشأن عودة النشاط الرياضي بمصر

أطباء يخرجون "مقص" من بطن مريض بعد 18 عاما

"سانوفي" تمتص غضب الأطباء باعتذار في بيان رسمي

ليفربول يرد على استئناف مباريات الدوري الإنجليزي وسط كورونا

الرياضة

ليفربول
ليفربول
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

ليفربول يحسم الجدل حول خصومات مرتبات اللاعبين

#

أول تعليق من مدرب ليفربول على تأجيل البريميرليج

#

«جيرارد»: فوز ليفربول بـ«البريميرليج» سيساعدني على نسيان خطيئتي

#

بثنائية صلاح وماني.. قطار ليفربول لا يتوقف في الدوري الإنجليزي

واصل فريق ليفربول الانجليزي استعداداته لـ قرب استئناف مباريات الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

ونشر ليفربول عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددا من الصور لـ تدريبات الفريق اليوم.

وعلق: "معرض الصور من تدريبات الفريق الأخيرة التي أقيمت اليوم في ميلوود".

وأخطر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأندية بموعد عودة مسابقة الدوري الانجليزي " بريميرليج"، بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وعادت الاندية لتدريباتها عقب توقف دام لـ أكثر من شهرين.

ومن المقرر، أن تقام المباريات يوم 17 يونيو المقبل بدون حضور جماهيري تمامًا.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، برصيد 82 نقطة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

كيف ينتشر الوباء الصامت؟!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» دولة إفريقية ترحل العاملات في الدعارة بسبب فيروس كورونا
» هروب المئات من الحجر الصحي بـ"مالاوي"
» ليفربول يرد على استئناف مباريات الدوري الإنجليزي وسط كورونا
» مايكل جاكسون «لا زال على قيد الحياة»!
» «الصحة»: شفاء 154 مصابًا من مرض كورونا وخروجهم من العزل
» زوجة نجم الزمالك تثير الجدل بفيديو جريء مع "إمح الدولي"
» تفاصيل جديدة حول فضيحة «كلينتون» و«مونيكا» وعلاقته بــ «ماكسويل»
» دراسة: البراز يكشف مبكرًا عن الإصابة بكورونا
» الأرصاد تعلن طقس الجمعة في جميع أنحاء الجمهورية
» إصابات كورونا في قطر تقفز لرقم قياسي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:18 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية