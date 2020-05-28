» دولة إفريقية ترحل العاملات في الدعارة بسبب فيروس كورونا

28 مايو 2020 - 09:29 م

قامت الشرطة في موزمبيق بترحيل 43 عاملة في مجال البغاء، بعد القبض عليهن بتهمة انتهاك القيود المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقىالت السلطات، إن بين الذي تم ترحيلهن فتيات من زامبيا وزيمبابوي اعتقلن في الأسبوع الماضي، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية.



وألقي القبض على حوالي 109 أشخاص لانتهاكهم قواعد الطوارئ في مدينة بيرا، ومن بينهم مشتغلون بالدعارة وأشخاص كانوا يشربون في الطرق العامة.



ووفقًا لمدير قيادة الشرطة الإقليمية فرناندو ريبيرو، فإنه كان هناك حوالي 77 من الذين تم القبض عليهم من العاملات في الدعارة، 43 منهم أجبنيات تم ترحيلهن.



وأضاف أن بعض بائعي الكحول هم من الأطفال.



وسجلت موزمبيق 227 إصابة بفيروس كورونا، 12 منها في مقاطعة سوفالا.



ومدد الرئيس فيليب نيوسي حالة الطوارئ التي أعلنت في نطلع أبريل لشهر آخر. وتقيد حالة الطوارئ الحركة داخل البلاد، حيث يتم إغلاق المدارس، ولا يسمح للأجانب بدخول البلاد.

