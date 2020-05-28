«هانفتحها ازاي كده».. عمرو أديب يوجه سؤالًا للحكومة

وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالا متعلق بإمكانية تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، الفترة المقبلة، في ظل الارتفاع في أعداد المصابين بشكل يومي.

وقال أديب في تغريدة له، على صفحته الشخصية بموقع " تويتر"، الخميس، "هو معلش انا عندي سؤال بجد، وانا مش عالم ولا خبير، بس سؤال منطقؤ جدا: هو احنا حنفتح البلد ازاي والأرقام بتنط كده؟".

وتابع عمرو أديب:" المفروض نقفل أكتر، هو ده اللي شوفناه في العالم، أرقام زيادة نقفل، أرقام أقل نفتح، ولا انا فاهم غلط؟".