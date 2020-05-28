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هروب المئات من الحجر الصحي بـ"مالاوي"

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فر نحو 400 شخص من للحجر الصحي في "بلانتير"، ثاني أكبر مدينة بمالاوي، بعد أن اشتكوا من حالتها السيئة.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الهاربين تم عزلهم عند وصولهم من جنوب إفريقيا إلى الدولة الواقعة شرفي إفريقيا، ولم يخضعوا بعد لاختبار فيروس كورونا.

لكنهم فروا من الاستاد الذي تحول إلى مركز للحجر الصحي، لكونه يفتقر إلى الماء والمراحيض والطعام.

وتمت مشاركة صور الاستاد المهجور على موقع "تويتر". وأكد متحدث باسم وزارة الصحة هروب العائدين، وقال إن السلطات قامت بعملية مطاردة لهم.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان وسائل الإعلام المحلية أن ثمانية أشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس لدى وصولهم من جنوب إفريقيا قد فروا من مركز عزل كاميزا في بلانتير.

وأكدت مالاوي حتى الآن 101 حالة إصابة بفيروس كورونا، من بينها أربع وفيات.

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