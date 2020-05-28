"أديب" يتسائل: "هنفتح البلد إزاي وأرقام كورونا بتنط كده؟"

28 مايو 2020 - 11:30 م

تساءل الإعلامي عمرو أديب، عن كيفية فتح الدولة مع زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وخاصة بعد أن سجلت مصر أكثر من 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس.



وقال «أديب» في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس: «هو معلش أنا عندي سؤال بجد وأنا مش عالم ولا خبير بس سؤال منطقي جدًا: هو إحنا حنفتح البلد إزاي والأرقام بتنط كده؟».

