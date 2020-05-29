» الملاكم «أمير خان» يكسر حظر كورونا للم شمل عائلته

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أمير خان
أمير خان
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فتحي مجدي

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كسر الملاكم البريطاني من أصل باكستاني، أمير خان، قواعد الإغلاق المفروضة في بريطانيا لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، للمرة الثانية، للاجتماع مع والديه بعد ثلاث سنوات من الخلاف.
والتقى خان، عائلته في بولتون هذا الأسبوع في لقاء للم الشمل، حيث اجتمع التقى بوالديه وإخوته وأبناء عمومته مع زوجته وأطفاله الثلاثة للاحتفال بعيد الفطر.
وجاء ذلك بعد استضافة حفلة عيد ميلاد مع خمسة من أصدقائه في أبريل.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي التقى فيها والديه شاه وفالك بحفيدهما محمد زفيار، الذي ولد قبل ثلاثة أشهر. وهي المرة الأولى التي يرى فيها والدا خان ابنهما منذ ديسمبر 2018.
كانت عائلة خان في نزاع مرير منذ عام 2016، عندما وصف والدا خان زوجته فريال مخدوم بـ "الشر" وبأنها "أمّ سيئة".
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن مصدر عائلي، إن هناك "الكثير من دموع الفرح" خلال التجمع العائلي.
وأضاف: "لقد كان لقاءً عاطفيًا للغاية، لأن كلاً من شاه وفلك غابا عن رؤية أمير وعائلته. لقد شعرا بالحزن الشديد لأنهما لم يريا حفيدهما، وكان هناك الكثير من الدموع عندما وضعا عينيهما عليه للمرة الأولى".
وتابع: "لقد تم تبادل الكثير من الكلمات القاسية بين الجانبين خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن الوضع الحالي الناجم عن فيروس كورونا جعلهم يرون ما هو مهم حقًا".
وقال مصدر آخر إن عائلة خان "أرادت تسوية الخلافات" مضيفًا:: "لقد كان يومًا جميلًا ورائعًا أن ترى آل خان يجتمعون مجددًا. كان هناك الكثير من الدموع والمعانقة وكثير من الشفاء".
وأضاف: "بسبب الفيروس التاجي، أراد الجميع تسوية خلافاتهم والبدء في بناء حياة عائلية جديدة مرة أخرى".
وأظهرت صور، بطل الملاكمة وهو يبتسم على الأريكة مع والديه وابنه وزوجته.
وكان خان انتقد لاستضافته مجموعة من الأصدقاء في أبريل. ونشر مقطع فيديو عبر تطبيق "إنستجرام"، قبل أن يحذفه لاحقًا، قائلاً إنه: "آسف حقًا للجمهور البريطاني".
ودخلت عائلة خان في خلاف عام 2016 عندما اتهمت زوجة خان والديه بالتسلط عليها. ووصف والداه زوجته بأنها "أم سيئة"، مما أدى إلى عدم تحدثه معهما لمدة ستة أشهر.
وتوجهت زوجته فريال إلى تطبيق "سناب شات" لتهاجم أصهارها، مدعية أنها تعرضت لسوء المعاملة من قبلهم. وأعلن خان بعد ذلك أنه طلق زوجته، قبل أن يتراجع عن ذلك عندما أعلن أنها حامل بطفلهما الثاني.




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