مفاجأة جديدة في علاقة والدة نيمار بعاشقها الصغير

29 مايو 2020 - 01:23 ص

قبل أكثر من شهر، كشف تقارير أن نادين جونسالفين، والدة نجم كرة القدم البرازيلي نيمار أنهت علاقتها مع عارض الأزياء الشاب تياجو راموس، عقب اكتشافها أنه كان يواعد رجالًا في السابق.



لكن العديد من التقارير البرازيلية كشفت في وقت لاحق، أن جونسالفين البالغة 52 عامًا قررت أن تحول علاقتها مع راموس إلى علاقة سرية، بعد التقارير الكثيرة التي ظهرت عقب إعلانهما ارتباطهما، والتي تحدثت عن علاقات للعاشق الصغير مع العديد من الرجال، وأنه لم يكن يواعد النساء نهائيًا.



وقالت صحيفة "ibahia" البرازيلية، إن جونسالفين طلبت من راموس العودة للعيش مع عائلته لبعض الوقت ريثما تهدأ الأمور وتخف التقارير التي تتحدث عن مغامرات عارض الأزياء السابقة وعلاقاته مع الرجال.



ونشر راموس حينها العديد من الصور والفيديوهات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في منزل أهله رفقة شقيقته ووالدته.



وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن جونسالفين التي تكبر راموس بـ30 عامًا، قامت باستئجار شقة فاخرة لعشيقها بجانب قصرها في مدينة سان باولو البرازيلية، ليبقيا قريبين من بعضهما.



وقالت إن علاقة الثنائي ستكون سرية ولن يظهرا سويًا في المناسبات والاحتفالات العامة، ولن ينشرا صورًا على مواقع التواصل الاجتماعي تظهرهما مع بعض.



وتداولت العديد من التقارير في أواخر أبريل الماضي خبر انفصال والدة المهاجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الانفصال عن صديقها الشاب تياجو راموس، وهو أصغر من نجلها ببضع سنوات.



ووفقًا لتقارير نشرتها وسائل إعلام برازيلية آنذاك، فقد اكتشفت والدة نيمار أن عشيقها كان يواعد شيف "نيمار" الشخصي "ماورو" قبل أن يدخل في علاقة معها، إلى جانب علاقة سابقة مع الممثل البرازيلي المشهور كارلينهوس مايا.



وقال إيرينالدو أوليفر صديق تياجو السابق: "تياجو شخص لطيف جدًا وقد كان دائما ثنائي الميول الجنسية، ويحب الارتباط بالنساء الأكبر سنا منه".



وعقب اكتشاف ذلك، قالت التقارير إن والدة نيمار قامت بطرده من قصرها وعاد إلى البرازيل. ومن غير المعروف بالضبط متى بدأ محترف الألعاب الإلكترونية في مواعدة "نادين"، لكنه حضر احتفالات عيد ميلاد نيمار الثامن والعشرين في فبراير.



وقبل أسبوعين من ذلك، أعلنت والدة النجم البرازيلي، ارتباطها العاطفي بأحد محترفي الألعاب الإلكترونية الذي يصغر ابنها بـ6 أعوام، وهي الخطوة التي باركها لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.



ويلعب راموس لدى فريق "4k Easy" وكان قد بعث برسالة لنيمار عبر فيها عن إعجابه به وعن أمنياته بلقائه، قبل أن يعود وينشر صورته معه بعد أن التقاه في 9 يناير الماضي، ويعلق عليها بالقول: "لا تستسلم، فقد تحقق الحلم"، وكشف عن الرسالة التي كان قد أرسلها للاعب البرازيلي.

