إسرائيل تسجل 64 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، يوم الخميس، تسجيل 64 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي.
وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، بارتفاع حصيلة الإصابات بواقع 64 حالة لتصل إلى 16872، ما يمثل زيادة طفيفة للمؤشر اليومي مقارنة مع الإحصائيات السابقة.
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل وفاة واحدة ناجمة عن فيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في إسرائيل إلى 284.
ومن مجمل المصابين هناك 1909 تعتبر حالاتهم ناشطة، بينها 35 متوسطة و37 خطيرة، فيما يبقى 36 مريضا موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي، وتماثل 14679 مصابا للشفاء.
وناشدت وزارة الصحة المواطنين «عدم الدخول بحالة من اللامبالاة خصوصا وأن الاعتقاد السائد أن فيروس كورونا بقي في الوراء غير صحيح».

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