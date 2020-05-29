» طبيبة تكشف بروتوكول علاج كورونا بالمنزل

29 مايو 2020 - 12:20 ص

كشفت الدكتورة مارينا ماجد، صيدلانية متطوعة لعلاج فيروس كورونا، بروتوكول علاج فيروس كورونا في المنازل، قائلة إن مريض كورونا يتناول مضاد حيوي زيتروماكس قرص كل 24 ساعة، ولكن في حالة التأكد من إصابته بكورونا.



ولفتت "ماجد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "من الجاني"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إلى أنها كانت مريضة بفيروس كورونا وشفيت بعد العزل.

